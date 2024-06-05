Божович: «Если «Зенит» не станет чемпионом, Семака сразу уберут»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович рассказал, в каком случае руководство «Зенита» отправит в отставку Сергея Семака.

«Семак показал свою надежность, поэтому в «Зените» продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, «Зенит» не будет брать чемпионство каждый год», — приводит слова Божовича Sport24.

«Зенит» продлил контракт с Семаком до окончания сезона-2029/30. В минувшем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые оформили шестое чемпионство подряд.