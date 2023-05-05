Миодраг Божович: «Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович оценил уровень судейства в чемпионате России.

«Я в России встречал и хороших судей — их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», — приводит Sport24 слова Божовича.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Ростов» с 50 очками идет вторым. «Спартак» расположился на третьей строчке (49 очков).