Божович: «Краснодар» — приятный сюрприз чемпионата. Но даже не думал, что они могут быть первыми»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ после 16-го тура.

«То, что «Зенит» снова будет чемпионом, было понятно, даже когда на первом месте шел «Краснодар». Говорил это еще полгода назад. Шансы у «Краснодара» есть, но они маленькие. Они приятный сюрприз чемпионата. Но даже не думал, что они могут быть первыми», — сказал Божович «СЭ».

В матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» (33 балла).

В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.