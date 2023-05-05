Божович о чемпионском коридоре «Спартака» для «Зенита»: «На такое унижение никто не пойдет»

Божович заявил, что игроки «Спартака» не будут организовывать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал возможность организации чемпионского коридора для петербургского «Зенита» футболистами московского «Спартака».

«Насколько помню, чемпионский коридор в России не делали никому. «Зенит» — безоговорочный чемпион России, но «Спартак» никогда не будет делать коридор своим принципиальным врагам. Это бред. На такое унижение никто не пойдет», — приводит слова Божовича Sport24.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.