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Сегодня, 11:44

Божович о чемпионском коридоре «Спартака» для «Зенита»: «На такое унижение никто не пойдет»

Божович заявил, что игроки «Спартака» не будут организовывать чемпионский коридор для «Зенита»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал возможность организации чемпионского коридора для петербургского «Зенита» футболистами московского «Спартака».

«Насколько помню, чемпионский коридор в России не делали никому. «Зенит» — безоговорочный чемпион России, но «Спартак» никогда не будет делать коридор своим принципиальным врагам. Это бред. На такое унижение никто не пойдет», — приводит слова Божовича Sport24.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-bozhovich-o-chempionskom-koridore-spartaka-dlya-zenita-na-takoye-unizheniye-nikto-ne-poydet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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