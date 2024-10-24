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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 09:45

Пьянич объяснил переход в ЦСКА: «Для меня это история не про деньги»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Миралем Пьянич (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» объяснил, почему решился на переезд в Россию.

— Ты и ЦСКА: как все случилось? Почему ты вообще выбрал РПЛ для продолжения карьеры?

— У меня были предложения из других стран, но ни одно из них по-настоящему не заинтересовало. Я хотел играть на хорошем уровне — чувствую, что еще на многое способен. Когда на меня вышел ЦСКА, сразу подумал, что это хороший вариант. Я отлично знал клуб — играл против него в Лиге чемпионов. Великая команда с историей, к тому же достаточно известная в Европе.

Как только начались первые контакты, сразу сказал: «Давайте сделаем все быстро — я хочу играть». И переговоры не заняли много времени. Мы отлично поговорили с Марко Николичем, с руководством клуба. Желание видеть меня в ЦСКА исходило не от кого-то одного — все очень хотели моего приезда. Это тоже сказалось и подкупило.

— Обычно главная мотивация звезд, приезжающих в Россию, — деньги.

— Для меня это история не про деньги. Повторюсь, я просто хотел играть на высшем уровне. И, если честно, я приятно удивлен тому, насколько хороша наша команда. В ЦСКА много молодых игроков, а также качественных футболистов с большим потенциалом. Конечно, молодежи нужно набраться опыта, но у всех парней хорошая ментальность. Они упорно работают, многие из них талантливы. Так что пока все хорошо. Я счастлив.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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