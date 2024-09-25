Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич приелетел в московский аэропорт Внуково, сообщает «СЭ» с места событий.

Футболист вышел к журналистам в шарфе с символикой ЦСКА.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 34-летний Пьянич переходит в московский клуб. Босниец подпишет контракт с армейцами клубом по схеме «1+1», а 25 сентября пройдет медицинский осмотр.

Сообщается, что босниец знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем, по работе в чемпионате ОАЭ.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.