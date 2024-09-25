Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:11

Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото Микеле Антонов, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич приелетел в московский аэропорт Внуково, сообщает «СЭ» с места событий.

Футболист вышел к журналистам в шарфе с символикой ЦСКА.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 34-летний Пьянич переходит в московский клуб. Босниец подпишет контракт с армейцами клубом по схеме «1+1», а 25 сентября пройдет медицинский осмотр.

Сообщается, что босниец знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем, по работе в чемпионате ОАЭ.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на аренду
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Пьянич о переходе в ЦСКА: «Это большой клуб. Очень рад! Не могу дождаться старта»
«Краснодар» — «Зенит»: дата и время начала матча 10-го тура РПЛ
«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча 10-го тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя