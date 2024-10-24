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Сегодня, 10:00

Пьянич — о реакции на переход в ЦСКА: «С кем говорил лично, поздравляли. Негативные комментарии были скорее в соцсетях»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о реакции общественности на переход в ЦСКА.

— Как отреагировали на твой переход в Боснии, а также в тех странах, где ты играл — в Италии, Испании, Франции?

— Если вы говорите про комментарии, то мне все равно. Это же мой выбор. Большинство сказало: «Это хороший клуб, наслаждайся жизнью в Москве и игрой за ЦСКА». Негативные комментарии скорее были в соцсетях.

Но все, с кем я говорил лично, поздравляли меня. Экс-тренеры или просто значимые люди в мире футбола желали мне удачи. Поэтому я не был удивлен реакции. В этом возрасте важно делать правильный выбор.

Для меня ЦСКА — верный проект. Я на сто процентов уверен в том, что делаю. Моя задача — показывать себя на поле, быть сфокусированным на игре моей команды, а не заниматься политикой. Остальное мне все равно, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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