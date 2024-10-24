Пьянич — о детстве в Боснии: «Перед моими глазами до сих пор танки, которые ездили по улицам из соображений безопасности»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о детстве в Боснии и Герцеговине.

— В своем первом комментарии после трансфера в ЦСКА ты сказал: «Я приехал из страны, где в свое время шла война, и знаю, что это такое». У тебя было трудное детство?

— Я переехал в Люксембург за год до боснийской войны, которая началась в 1992-м. Поэтому все мое детство прошло в Люксембурге. Но в 6-7 лет мы с семьей вернулись. Перед моими глазами до сих пор танки, которые ездили по улицам из соображений безопасности.

Боснии было очень сложно преодолеть все появившиеся тогда сложности, стабилизировать экономику и сделать жизнь людей проще. Сейчас там есть три-четыре города примерно одного уровня, а в других местах все до сих пор выглядит грустно... Но я люблю свою страну. У меня была возможность играть за сборную Франции или Люксембурга, но, так как я очень сильно привязан к Боснии, сделать другой выбор было тяжело, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

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