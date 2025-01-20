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Сегодня, 11:59

Миралем Пьянич восстановил свой профиль в Instagram*

Сергей Ярошенко
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Полузащитнк ЦСКА Миралем Пьянич восстановил личный аккаунт в Instagram*.

Игрок опубликовал в социальной сети несколько фотографий своих детей.

Страница боснийского футболиста оказалась заблокирована в октябре 2024 года. При переходе на аккаунт игрока высвечивалась надпись: «К сожалению, эта страница недоступна». Ранее Пьянич публично выражал надежду на возвращение российских команд к участию в международных соревнованиях.

В этом сезоне 34-летний игрок провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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