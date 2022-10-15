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Сегодня, 10:42

Миранчук может сыграть против «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии полузащитника Антона Миранчука перед матчем 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

«По-прежнему восстанавливаются Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов, Гилерме полностью здоров и находится в обойме. Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов. Остальные футболисты готовы играть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Миранчук может пропустить игру с «Торпедо» из-за травмы, полученной в матче 11-го тура против «Урала» (2:4).

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/predstavlenie-sopernika-torpedo/
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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