Миранчук покинул стадион на костылях после ничьей «Динамо» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук на костылях покинул поле после ничьей с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

30-летнего футболиста вынужденно заменили в конце первого тайма.

— Что у меня? Я не доктор, я не знаю. Подвернул голеностоп, — ответил Миранчук на вопрос о своей травме.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет восьмым.