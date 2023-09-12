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Сегодня, 17:58

Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук стал лучшим игроком московской команды в августе по результатам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба железнодорожников.

За 27-летнего футболиста проголосовали 37 процентов фанатов. Второе место занял вратарь Илья Лантратов (35 процентов), третьим стал форвард Максим Глушенков (23 процента), четвертым — полузащитник Дмитрий Баринов (5 процентов).

В прошлом месяце Миранчук провел 5 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/best-august-2023/
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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