Миранчук рассказал, что победа над «Торпедо» принесла отличную атмосферу в «Локомотив»

Сегодня, 13:31
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
«Победа придала отличную атмосферу в команде. После тяжелых матчей не нужно искать силы, они у нас и так есть, чтобы бороться дальше, потому что мы профессиональные футболисты. Победа принесла нам скачок вверх. Верю, что у нас все впереди и всегда нужно верить в лучшее», — приводит слова Миранчука Sport24.
«Локомотив» занимает 12-е место с 12 очками после 13 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования