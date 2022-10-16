Миранчук рассказал, что победа над «Торпедо» принесла отличную атмосферу в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Победа придала отличную атмосферу в команде. После тяжелых матчей не нужно искать силы, они у нас и так есть, чтобы бороться дальше, потому что мы профессиональные футболисты. Победа принесла нам скачок вверх. Верю, что у нас все впереди и всегда нужно верить в лучшее», — приводит слова Миранчука Sport24.

«Локомотив» занимает 12-е место с 12 очками после 13 матчей.