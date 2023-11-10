Луческу: «Надеюсь, Россия вернется к выступлению в Европе»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» заявил, что следит за успехами бывшего помощника Сергея Семака.

«Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации... Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму», — сказал Луческу «СЭ».

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.