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Миронов поделился ожиданиями от матча чемпионата России «Спартак» — «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился ожиданиями от матча чемпионата России против «Спартака»

«Сейчас будет игра со «Спартаком» — главный матч сезона? Можно сказать и так. Но после «Спартака» у нас все равно остаются пять матчей. Если бы наш отрыв был не в одно очко, а больше, тогда эта игра была бы решающей. Но тут суть даже в том, что для нас матч «Спартак» — «Ростов» — это своеобразное дерби. Когда была встреча в Ростове-на-Дону, я особенно это почувствовал. Скорее всего, Валерий Георгиевич влияет. Есть легкое напряжение в воздухе. Громкая вывеска у матча. Главный соперник «Спартак»? Не скажу, что только «Спартак». ЦСКА сейчас на неплохом ходу, идет с серией побед. Так что команда тоже в борьбе», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-rostova-mironov-dlya-nas-match-so-spartakom-derbi-mozhno-skazat-glavnaya-igra-sezona/
Алексей Миронов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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