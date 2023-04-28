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Сегодня, 21:10

Миронов рассказал о том, как состоялся его переход из «Локомотива» в ростовский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал о том, как состоялся его переход из «Локомотива» в ростовский клуб.

«Первая аренда в «Оренбург» была в ФНЛ. Затем команду не пустили в РПЛ, и я остался там еще на год. Потом вроде «Оренбург» хотел, чтобы я оставался в команде и дальше. У нас были разговоры со спортивным директором. От меня не было прямого отрицания, я был не против. Но мы с моим представителем Вадимом Шпиневым приняли решение перейти в «Ростов», который выкупил меня у «Локомотива». Как возник вариант с «Ростовом»? Узнал от Вадима. Он позвонил и сказал, что пришло предложение от «Ростова», меня хотят видеть в команде. Я пару дней подумал и уже через неделю ехал в Ростов», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Миронов является воспитанником «Локомотива». В 2018 году он дебютировал на взрослом уровне за «Казанку», но за основу железнодорожников так и не сыграл. В августе 2020 года ушел на два года в аренду в «Оренбург», а летом 2022 года перешел в «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mironov-orenburg-hotel-ostavit-menya-v-komande-no-my-vy-brali-perehod-v-rostov/
Алексей Миронов
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