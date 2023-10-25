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25 октября, 21:44

Экс-игрок «Локомотива» Миронов: «Когда меня опустили во вторую команду, злился, ходил пешком по полю»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, как реагировал на то, что в «Локомотиве» играл за вторую команду.

«Поехал с ней [«Казанкой»] летом на сборы после пандемии. А весной, до коронавируса, играл за молодежку с пацанами 2003-2004 годов рождения. Злился на тренеров, ходил пешком по полю, думал: так кому-то что-то докажу. Обижался на всех. Думал, что я в порядке — а меня в «Казанку» опускают. Увидел как-то цитату Гвардиолы про одного игрока, которого я сейчас не уважаю. Смысл такой: «Этому футболисту без разницы, в старте он или нет. Может вообще не выходить пять туров — но на тренировке работает, чтобы заработать свое место в основе. И ни на кого не обижается». Прочел эти слова — и в голове щелкнуло. Перестал обижаться на недоверие», — приводит Sport24 слова Миронова.

Миронов является воспитанником «Локомотива». С 2022 года футболист выступает за «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-589992-eks-igrok-lokomotiva-dumal-chto-v-poryadke-a-menya-opustili-vo-vtoruyu-komandu-zlilsya-khodil-peshkom-po-polyu
Алексей Миронов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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