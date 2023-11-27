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Сегодня, 18:12

Миронов заявил, что первый тайм «Ростова» против «Пари НН» выдался очень тяжелым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что для желто-синих первый там против «Пари НН» выдался тяжелым.

«Первый тайм для «Ростова» выдался тяжеловатым? Очень тяжеловатым. Погода, поле и, наверное, игра соперника. «Пари НН» больше выносил, без контроля, без какого-то владения мяча. Били вперед, такая и была игра. Сильно ли сказывалась погода? В первом тайме — нет. Во втором тайме поле вязкое стало, уже и подустали, ноги начали забиваться. Мы играли у них в первом круге, тоже выносили, иногда пытались через пас играть. Но чаще всего выносили», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mironov-pervy-j-tajm-rostova-protiv-pari-nn-vy-dalsya-ochen-tyazhely-m/
Алексей Миронов
Футбол
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