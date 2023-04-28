Миронов заявил, что у него нет цели вернуться в «Локомотив»

Воспитанник «Локомотива» Алексей Миронов, ныне выступающий за «Ростов», рассказал, хотел бы когда-нибудь вновь сыграть за родную команду.

«Первое время в основе «Локомотива» было топ. Я только попал в команду, глаза горят, состав был топовый. Но потом, наверное, начинаешь взрослеть и понимаешь: нужно проявлять так, чтобы выходить на замену. Из-за своего характера уже через полгода были мысли: «Хочу выходить хотя бы на пять минут». Игровой практики не хватало. Конечно, обидно. У меня горели глаза. Потом были мысли, что хочу и могу выходить на какое-то время. Но это было раньше. Сейчас ни о чем не жалею. Какой смысл? У меня первый сезон в РПЛ, дебютировал в «Ростове», мы идем на второй строчке не просто так. Много работаем, терпим. Было обидно, но сейчас я рад, что все так происходит. Представим, что я остался бы в «Локомотиве»: может быть, вышел бы пару раз на поле, а потом сел на скамейку, и сейчас все было бы совсем по-другому. Хотел бы вернуться в «Локомотив»? Цели такой нет. Но «Локомотив» — это топ-клуб, кто бы что ни говорил о нынешнем сезоне. Неизвестно, что и как будет дальше. Для меня сейчас главное — «Ростов». Я буду делать все, чтобы мы побеждали и находились как можно выше в таблице», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Футболист играл в системе «Локомотива» с пяти лет. В 2018 году он дебютировал на взрослом уровне за «Казанку», но за основу железнодорожников так и не сыграл. В августе 2020 года ушел на два года в аренду в «Оренбург», а летом 2022 года перешел в «Ростов».