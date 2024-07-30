Ромащенко: «Глушенков добавил «Зениту» красок. У Максима высокий футбольный интеллект»

Российский тренер Мирослав Ромащенко оценил игру «Зенита» на старте сезона РПЛ-2024/25.

В двух турах чемпионата России питерский клуб обыграл «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). Полузащитник Максим Глушенков на данный момент забил 3 гола в этом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что это все благодаря тренерскому штабу, который правильно выстроил подготовку команды к сезону. И плюс, мы не можем не упомянуть Глушенкова, который пришел в эту команду и добавил, наверное, каких-то определенных красок.

Глушенков играет также, как в «Локомотиве», просто партнеры другие? Я думаю, что отчасти это правда. Потому что уровень игроков, которые есть в «Зените», очень высокий и взаимопонимание они нашли быстро. Это сказывается не только на забитых мячах Глушенкова, но и в скорости принятия решений, которые мы видим. Это первое. И второе, у Глушенкова футбольный интеллект очень высокого уровня», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Факел» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 30 июля.