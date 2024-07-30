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Сегодня, 02:53

Ромащенко: «Мне бы очень хотелось, чтобы Джикия и Дзюба продолжили карьеры именно в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.

«Это харизматичные игроки, люди, которые делали наш чемпионат ярким. Это высококлассные футболисты. Мне бы очень хотелось, чтобы они продолжили карьеры именно в чемпионате России. Я буду надеяться, что в скором времени мы их увидим, потому что Дзюба еще точно не сказал свое последнее слово, у него есть все для того, чтобы быть таким же ярким в новой команде и приносить пользу. Что Артему нужно? Ему нужны эмоции и он должен чувствовать себя лидером. Я думаю, что у нас есть ряд команд, в которых бы Дзюба сверкал. Я не сомневаюсь в нем, как и в Джикии, который своей харизматичностью добавил бы огня, надежности и мощи некоторым командам», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее агент Джикии заявил, что варианты продолжения карьеры в РПЛ не рассматриваются.

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
РПЛ
Мирослав Ромащенко
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