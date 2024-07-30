Ромащенко: «Спартак» Станковича мы сможем увидеть только после пятого тура»

Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Станкович знакомится еще с командой, в первую очередь, и с возможностями игроков. Потому что, я думаю, что ожидания у него были немного другими. После чемпионата Венгрии здесь совершенно другая реальность и, судя по первым двум матчам, могу предположить, что команду Станковича мы сможем увидеть только после пятого тура.

Пруцев, Литвинов и Зиньковский не игроки стартового состава у Станковича? У каждого тренера свой взгляд на построение команды. И давайте не будем забывать, что если отталкиваться от первой игры и второй, то мы видим уже достаточное количество изменений, которые сделал Станкович. К тому же Литвинов в концовке прошлого чемпионата испытывал трудности, связанные с травмами, может быть с этим и сейчас связано. Мое мнение, что это качественные игроки. Я думаю, что к 5-6 туру мы увидим совсем иной «Спартак» и с другими исполнителями», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» в первом туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2), а во втором туре победил «Химки» (3:1).