Ромащенко — о Тюкавине: «У него все лучшие голы еще впереди, сезон длинный»

Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Давайте не забывать, что прошло всего два тура. Я думаю, что у Тюкавина все лучшие голы еще впереди, сезон длинный. Другое дело, что мы видим, что сейчас, в отсутствии моментов при игре в атакующем построении, он немного больше задействован в других моментах: оттягивает игроков обороны в другие зоны, вытаскивает и освобождает так называемые вертикальные коридоры. И Тюкавин стал больше работать на оборону. Я думаю, что голы еще будут, но нельзя не отметить тот момент, что и соперники к нему будут по другому относиться», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Тюкавин сыграл за «Динамо» два матча в РПЛ-2024/25 и сделал одну голевую передачу. 31 июля бело-голубые сыгарют со «Спартаком» в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России.