Ромащенко: «Без трансферов, которые усилят атакующий потенциал, «Локомотиву» будет сложно»

Российский тренер Мирослав Ромащенко прокомментировал игру «Локомотива» в первых двух турах РПЛ-2024/25.

«Мы видим, что строится новая команда и Галактионов пытается нащупать какой-то баланс. Понятно, что за такое короткое время очень сложно выстроить новую атакующую модель игры. Потому что когда уходит лидер, это сказывается на команде. Отсюда мы видим те изменения, которые в двух матчах происходили. Это и разные системы игры: и в пять защитников, и в четыре, которые были с ««Динамо». На все нужно время, но понятно, что без трансферов, которые усилят команду, особенно ее атакующий потенциал, «Локомотиву» будет сложно», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Локомотив» на старте чемпионата России обыграл «Акрон» (3:2) и проиграл «Динамо» (1:3).