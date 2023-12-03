Ромащенко — о стычке Бериши и Абаскаля: «Увидел, когда уже собралась куча мала»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал стычку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и полузащитника Бернарда Бериши.

— Что произошло в эпизоде с Беришей и Абаскалем?

— В этот момент я разворачивался к штабу, проходил мимо каждого, благодарил за гол. Увидел все, когда уже собралась куча мала. Мне сложно сказать, нужно будет пересмотреть этот момент.

— Не обсуждали в перерыве? После матча?

— Нет. В перерыве мы только обсудили моменты тактического характера. Такие вещи не обсуждали.

— Слишкович назвал это неспортивным поведением.

— Для начала мне нужно пересмотреть этот момент, сложно комментировать.