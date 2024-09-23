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Сегодня, 19:15

Мирзов о словах Артиги после поражения от «Локомотива»: «Если бы сказали, что проиграем 1:5, не знаю, что сделал бы»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Ризиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера Франка Артиги после поражения в 4-м туре группового этапа Кубка России Путь РПЛ от «Локомотива» со счетом 1:5.

После игры Артига заявил, что на месте президента «Химок» отправил бы в отставку тренера, команду, переводчика и пресс-атташе после второго тайма, в котором железнодорожники забили пять голов.

«Это эмоции главного тренера, неприятно терпеть поражение с таким счетом. При этом в первом тайме мы хорошо играли против «Локомотива». А потом вышли на второй тайм и сразу же пропустили, хотя главный тренер предупреждал, что нужно действовать осторожно в первые десять минут. Если бы мне сказали, что мы проиграем в итоге 1:5, то не знаю что сделал бы», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов в этом сезоне провел 11 матчей и отличился одним забитым мячом.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Франк Артига

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