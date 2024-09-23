Мирзов о возможной отставке Артиги: «Даже не хочется это обсуждать»

Полузащитник «Химок» Ризиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход с поста главного тренера Франка Артиги.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил о возможном увольнении 46-летнего испанского специалиста.

«Возможная отставка Артиги? Я ничего не знаю, даже не хочется это обсуждать. Мы — футболисты. Мы должны работать на тренировках, вкалывать на играх и зарабатывать очки», — сказал Мирзов «СЭ».

«Химки» после 9-го тура занимают четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.