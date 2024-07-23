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Сегодня, 15:50

Мирзов объяснил переход в «Химки» желанием вернуться в Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Резиуан Мирзов заявил, что подписал контракт с «Химками», поскольку хотел вернуться в Россию. Прошлый сезон футболист провел в азербайджанском «Нефтчи».

«Я решил перейти в «Химки», потому что хотел вернуться домой, в Россию. Я очень рад, что снова играю здесь. «Химки» для меня не чужой клуб, мне все здесь нравится, приятно играть перед своими болельщиками», — приводит слова Мирзова ТАСС.

31-летний Мирзов ранее играл в «Химках» с 2020 по 2023 год. Он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Арсенал», «Тосно», «Ахмат», «Торпедо», «Спартак-Нальчик», рязанскую «Звезду» и костромской «Спартак».

Источник: ТАСС
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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