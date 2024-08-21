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Сегодня, 19:21

Мирзов оценил игровую форму Бакаева после перехода в «Химки»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов оценил игровую форму своего одноклубника Зелимхана Бакаева.

Бакаев перешел в подмосковную команду в начале августа на правах аренды из «Зенита».

«Бакаев приехал в «Химки» неплохой форме. В игре с «Ростовом» на Кубок вышел, хорошо играл и забил гол. Думаю, что он в хороших кондициях. Я рад, что он присоединился к нам», —цитирует Мирзова Legalbet.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 3 матча за «Химки», в которых забил 1 гол.

В прошлом розыгрыше 31-летний россиянин играл за «Аль-Вахду» на правах аренды.

Источник: Legalbet
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Химки
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