Мирзов оценил игровую форму Бакаева после перехода в «Химки»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов оценил игровую форму своего одноклубника Зелимхана Бакаева.

Бакаев перешел в подмосковную команду в начале августа на правах аренды из «Зенита».

«Бакаев приехал в «Химки» неплохой форме. В игре с «Ростовом» на Кубок вышел, хорошо играл и забил гол. Думаю, что он в хороших кондициях. Я рад, что он присоединился к нам», —цитирует Мирзова Legalbet.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 3 матча за «Химки», в которых забил 1 гол.

В прошлом розыгрыше 31-летний россиянин играл за «Аль-Вахду» на правах аренды.