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20 декабря, 18:26

Мирзов покинул сбор «Химок» по согласованию с тренерским штабом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов покинул сбор подмосковной команды по согласованию с тренерским штабом, сообщает Metaratings.ru.

У игрока обострилась прежняя травма и не дает ему возможности полноценно тренироваться. Планируется, что в ближайшее время он будет проводить восстановление в домашних условиях.

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, в комментарии для «СЭ» объяснил, почему игрок покинул сбор команды.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metaratings.ru/news/mirzov-planovo-pokinul-sbor-khimok-iz-za-problem-so-zdorovem-i-rasschityvaet-ostatsya-v-klube-1443639/
Резиуан Мирзов
ФК Химки
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