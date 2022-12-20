Мирзов покинул сбор «Химок» по согласованию с тренерским штабом

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов покинул сбор подмосковной команды по согласованию с тренерским штабом, сообщает Metaratings.ru.

У игрока обострилась прежняя травма и не дает ему возможности полноценно тренироваться. Планируется, что в ближайшее время он будет проводить восстановление в домашних условиях.

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, в комментарии для «СЭ» объяснил, почему игрок покинул сбор команды.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.