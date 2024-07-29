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Сегодня, 08:15

Мирзов считает, что Заболотный не фолил в моменте с отмененным голом Веры

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» высказался о судейских решениях в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Не знаю, надо смотреть. Когда гол отменяли, непонятно, то ли попал, то ли не попал. Мне показалось, что не попал по ноге», — сказал Мирзов «СЭ».

Полузащитник «Химок» Лукас Вера отметился голом на 41-й минуте. Однако у форварда «Химок» Антона Заболотного был фол в моменте ранее. Василий Казарцев принял решение отменить гол после просмотра ВАР (видеоарбитр).

Следующий матч команда сыграет в первом туре пути РПЛ группового турнира FONBET Кубка России. «Химки» 31 июля примут «Оренбург».

Александр Абустин

Резиуан Мирзов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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