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Сегодня, 01:24

Мирзов о ничьей «Химок» с махачкалинским «Динамо»: «Мы упустили много моментов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Если бы мы выиграли, я бы сказал, что все прошло хорошо, но выиграть не получилось. С другой стороны, хорошо, что не проиграли, потому что в конце уже была игра на три исхода. Мы не реализовали много своих моментов, не забили пенальти, набрали только одно очко. Но ничего страшного, будем работать дальше и добирать очки в других матчах», — приводит ТАСС слова Мирзова.

В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют против «Спартака». Матч пройдет 28 июля.

Источник: ТАСС
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