Мирзов: «31 год — это не возраст ветерана. Еще есть и силы, и мотивация»

Вингер «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о своем отношении к тому, что некоторые считают его ветераном футбола.

«Если футболист в 31 год уже ветеран, то я даже не знаю, что тут сказать. Меня уже тоже закинули в этот ветеранский уголочек! Но я думаю, что 31 год — это не возраст ветерана. Нормальный возраст, где есть и силы, и мотивация. Здоровье тоже позволяет [играть], слава Богу. Еще попылим!» — цитирует Мирзова Legalbet.

31-летний Мирзов вернулся в «Химки» в июле этого года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча за подмосковную команду, не отметившись результативными действиями.