0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:21

Мирзоян поделился мнением о конкуренции «Спартака» и «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о перспективах красно-белых во второй части сезона РПЛ.

«Мы не можем сейчас говорить о конкуренции. Это футбол! «Зенит» достаточно хорошо укомплектован, тем более Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Мы просто должны стремиться к тому, чтобы набрать кондиции и мастерство, чтобы могли конкурировать», — сказал Мирзоян «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» находится на второй строчке (36).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мелкадзе — о целях «Сочи»: «Хочется быть в пятерке»
Чернов назвал отличной новость о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»
«Факел» реализовал 10 тысяч абонементов с Fan ID на весеннюю часть РПЛ за половину февраля
Форвард «Сочи» Мелкадзе не жалеет о том, что не пытался уехать в Европу
Геннадий Орлов: «Сперцян и Захарян — разные игроки. Эдуард больше командный игрок, а по технике лучше Арсен»
Черников продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелкадзе — о целях «Сочи»: «Хочется быть в пятерке»