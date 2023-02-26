Мирзоян поделился мнением о конкуренции «Спартака» и «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о перспективах красно-белых во второй части сезона РПЛ.

«Мы не можем сейчас говорить о конкуренции. Это футбол! «Зенит» достаточно хорошо укомплектован, тем более Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Мы просто должны стремиться к тому, чтобы набрать кондиции и мастерство, чтобы могли конкурировать», — сказал Мирзоян «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» находится на второй строчке (36).