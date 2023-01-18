Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:34

Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

«Усиление всегда нужно, даже если есть хорошие игроки, нужно создавать конкуренцию. «Спартаку» нужны хорошие крепкие игроки, естественно, от этого результат будет лучше. В Португалии играют техничные ребята, селекционеры, наверное, изучили Тавареша.
На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет. Рыночная цена не всегда правильная, создадут конкуренцию друг другу и кто сильнее будет, то и сыграет», — приводит Metaratings слова Мирзояна.

17 января сообщалось, что «Спартак» практически согласовал трансфер 21-летнего Тавареша.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела
Канчельскис — о Дзюбе в «Торпедо»: «Он рвался в депутаты, а теперь хочет играть в футбол!»
«Венеция» пока не получала предложений по Черышеву, но надеется на них
Агент форварда «Урала» Ранджеловича: «Если появится «Зенит» и даст клубу деньги, то трансфер возможен»
«Спартак» теряет защитника, Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ
Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эльмир Набиуллин: «Что помешало закрепиться в «Зените»? Психология, давление. С этим не справился»