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Сегодня, 11:45

Мишин назвал Семака замечательным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о шансах футбольного клуба «Зенит» защитить чемпионский титул в РПЛ и отметил главного тренера команды Сергея Семака.

«Шансы на чемпионство разбиваются на две группы: позитивное и негативное. Позитивное — у питерцев сплоченный коллектив, замечательный тренер, есть опыт и сильное финансовое положение. Но есть один негатив — в том, что удержаться на первом месте сейчас труднее, чем завоевать титул в первый раз. Сейчас такое положение у команды, что не надо сглазить. Надо двигаться вперед. Пока не завоюют медали, мы не можем говорить, что команда лучше других. Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый взвешенный в своих решениях тренер — это позитив. А удержаться на первом месте труднее, чем завоевать чемпионский титул», — приводит слова Мишина Metaratings.ru.

После 11 матчей «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством пять раз подряд выигрывали чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-mishin-nazval-semaka-zamechatelnym-trenerom-292582/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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