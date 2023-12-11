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Сегодня, 22:35

Мишин: «Рассчитываю, что «Зенит» вновь сможет завоевать золотые медали»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о перспективах «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ-2023/24.

«В РПЛ в этом году как в фигурном катании. У нас есть короткая и произвольная программа. Есть такая поговорка в короткой программе, в которой спортсмен первым стартует: «Нельзя много выигрывать, чтобы был запас какой-то, но можно много проиграть», — приводит слова Мишина Metaratings.ru. — Сейчас такая же ситуация у «Зенита», они вроде не выигрывают, но и много не проигрывают в таблице. Во второй части сезона РПЛ они также будут на лидирующих позициях. Здесь будет определяться сочетание команд, с кем они сыграют — это имеет значение. Еще очень важно настрой команды и коллектива. Команда — это как многоугольник, где есть капитан, игроки, тренеры, спонсоры. Мне кажется, сейчас ситуация благополучная. Чемпионат выиграть легче, чем удерживать позицию сильнейшего и ведущего клуба. С лидером, с надутым мячом «Газпрома» соревноваться трудно и почетно, поэтому все соперники играют с особыми напряжением и энергией против «Зенита». Я рассчитываю, что питерцы вновь смогут завоевать золотые медали. Как житель нашего города и болельщик клуба я болею за Петербург. Желаю Сергею Семаку тренерских успехов, также всем игрокам и болельщикам нашего города!».

«Зенит» после 18 туров занимает 2-е место, набрав 36 очков и уступая лидирующему «Краснодару» два балла.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Мишин (фигурное катание)
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