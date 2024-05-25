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Сегодня, 12:16

Мишин заявил, что хочет чемпионства «Зенита» в этом сезоне

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин в поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Хочу, чтобы «Зенит» выиграл РПЛ», — сказал Мишин «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Зениту» для чемпионства необходимо побеждать «Ростов» и рассчитывать, что «Краснодар» выиграет у «Динамо».

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