Мишин заявил, что хочет чемпионства «Зенита» в этом сезоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин в поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Хочу, чтобы «Зенит» выиграл РПЛ», — сказал Мишин «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Зениту» для чемпионства необходимо побеждать «Ростов» и рассчитывать, что «Краснодар» выиграет у «Динамо».