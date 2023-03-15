Мишкич о 16-матчевой серии «Урала» без поражений: «С приходом Гончаренко все улучшилось»

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич поделился мнением о 16-матчевой серии команды без поражений.

«16 матчей без поражений — результат усердной работы. Мы действительно стараемся, трудимся, у нас хорошее понимание внутри команды — мы все как одно целое. Безусловно, Гончаренко внес огромный вклад в наши результаты, с его приходом все улучшилось. Гончаренко и люди, которые пришли вместе с ним, многое изменили. У нас появились новые опытные игроки, которые также внесли свой вклад. Конечно, сейчас разница чувствуется — нам стало легче играть, появился результат. Будем делать все возможное, чтобы продолжить в таком же духе», — приводит слова Мишчика «РБ Спорт».

14 марта «Урал» в матче ФОНБЕТ Кубка России сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.