Мишкич: «Ловрен был сильнейшим защитником в РПЛ»

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич оценил уровень экс-защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

«Ловрен был сильнейшим защитником в РПЛ? Сто процентов. Он столько сделал для сборной Хорватии, для своих клубов — «Ливерпуля» и «Зенита»! Выиграл все. Про Деяна могу сказать исключительно хорошее не только как о футболисте, но и человека. Это отличный футболист, но как человек Ловрен еще лучше», — цитирует Мишкича Sport24.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2023 годы. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 63 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В зимнее трансферное окно 33-летний хорватский защитник перебрался в «Лион».