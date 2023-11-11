Митай — о победе «Локомотива»: «Пропущенный гол встряхнул нас и вернул рассудок на место»

Защитник «Локомотива» Марио Митай прокомментировал победу железнодорожников над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Считаю, что сегодня была хорошая игра. В первом тайме доминировали, должны были забивать 3-4 гола, но этого сделать не получилось. Во втором тайме вышли расслабленные, из-за чего произошел гол. Этот пропущенный гол стал импульсом для нас, чтобы показать характер и одержать победу. Не было недооценки соперника, мы просто расслабились, что нельзя допускать с любым соперником. Но пропущенный гол встряхнул нас и вернул рассудок на место», — сказал Митай.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября.

(Сергей Жуков)