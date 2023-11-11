Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Митай — о победе «Локомотива»: «Пропущенный гол встряхнул нас и вернул рассудок на место»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Марио Митай прокомментировал победу железнодорожников над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Считаю, что сегодня была хорошая игра. В первом тайме доминировали, должны были забивать 3-4 гола, но этого сделать не получилось. Во втором тайме вышли расслабленные, из-за чего произошел гол. Этот пропущенный гол стал импульсом для нас, чтобы показать характер и одержать победу. Не было недооценки соперника, мы просто расслабились, что нельзя допускать с любым соперником. Но пропущенный гол встряхнул нас и вернул рассудок на место», — сказал Митай.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября.

(Сергей Жуков)

Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
0
Читайте также
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Балахнин — о «Спартаке»: «Загнанный в угол зверь всегда опасен!»
Карпукас: «Скучал по футболу! Восстановление не форсировали»
Карасев простил Эраковича, Кукуляк — Камилова. Судьи экономят желтые карточки
Ромащенко: «Во втором тайме полностью переигрывали «Локомотив», команда жива»
«Зенит» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме матча РПЛ
Митай — о дриблинге Шелии в конце матча: «Нормальная ситуация в их положении»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов доволен игрой команды в матче с «Ахматом»