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Сегодня, 03:09

Кузнецов: «Обляков — лучший футболист ЦСКА в 2024 году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер медиакоманды 2 Drots Дмитрий Кузнецов назвал лучшего футболиста красно-синих по итогам 2024 года.

«Иван Обляков — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Также я хотел бы выделить еще двух игроков. Аббоса Файзуллаева и, пожалуй, Тамерлана Мусаева. Армейский нападающий забил много голов и отдал много результативных передач в этом сезоне», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

В сезоне-2024/25 26-летний Обляков сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-ivan-oblyakov-luchshij-futbolist-tsska-v-2024-godu/
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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