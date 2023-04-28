Митрофанов: «Говорить, что Каманцев совмещает три должности, — ошибка»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что глава судейского комитета Павел Каманцев не совмещает три должности.

«Он не совмещает три должности. Глава департамента судейства — единственная должность, которую занимает Павел Юрьевич. Председатель судейского комитета — не должность, а позиция руководителя консультативного органа при исполкоме РФС. ЭСК — это конкретная комиссия в составе департамента судейства. Он ее возглавляет как раз по должности руководителя департамента судейства. Если же появится новый руководитель департамента судейства, а все мы не вечные, он возглавит комиссию. Говорить, что Павел Каманцев совмещает три должности, — ошибка», — сказал Митрофанов «СЭ».