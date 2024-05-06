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Судейство

Сегодня, 20:55

Митрофанов: «Судья — всегда удобный громоотвод для команды»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, стоит ли вводить в РПЛ штрафы за публичное обсуждение судейства.

«Это обсуждалось на исполкоме РФС. Обсуждался даже полный запрет — в 2019-м и в 2021 годах. Но запрет, наверное, не является самой действенной мерой. Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что судья — всегда удобный громоотвод для команды, потому что всегда сложно искать ошибки в себе, а пенять друг на друга тоже не очень правильно.

 
&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Сергей Чебан удаляет Серхио Кордову. Судья Чебан вошел в историю или вляпался? Арбитры РПЛ начали объявлять свои решения. Все ли из них правильные?

Судья удобен, потому что любую свою ошибку можно объяснить судейством. И судьи, несомненно, дают повод, это тоже люди. И они ошибаются. Мы стремимся, чтобы судьи единообразно применяли правила, но важно, чтобы и игроки, и клубы (прежде всего я имею в виду тех, кто комментирует судейство) сами разбирались и знали эти правила», — приводит слова Митрофанова «Известия».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 27 туров является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) располагается на второй строчке, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: https://iz.ru/1692165/aleksei-fomin/sudia-vsegda-udobnyi-gromootvod-dlia-komandy
Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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