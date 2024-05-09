Митрофанов: «Расширение РПЛ? Перед РФС этот вопрос никем не ставился»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— Публичная дискуссия о возможном расширении РПЛ в медиаполе утихла. Обсуждается ли этот вопрос внутри РФС?

— К нам никаких обращений не поступало. Свою оценку мы уже давали. Для этого должны быть экономические причины и основания, чтобы рассматривать этот вопрос. Перед РФС этот вопрос никем не ставился, — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Балтика» (26 очков) и «Сочи» (20), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Урал» (28) и «Факел» (28), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 3 тура.