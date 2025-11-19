Митрофанов отреагировал на слова Путина о судействе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о российском судействе.

Ранее Путин отметил, что российские футбольные болельщики часто обращают внимание на уровень работы арбитров. Это произошло на на международной конференции AI Journey 2025, где ему показали платформу AI 4 Sport, способную обеспечивать более объективное судейство.

«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе. Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В августе 2025 года сообщалось, что в России могут создать единый оператор судейства для всех игровых видов спорта, который будет формировать судейские бригады и отвечать за квалификацию арбитров.