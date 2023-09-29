Митрофанов примет участие в заседании комитета УЕФА 30 октября

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что примет участие в заседании комитета клубных соревнований УЕФА 30 октября.

«Новый состав клубного комитета впервые будет заседать 30 октября, встреча пройдет в Ньоне. Я планирую участвовать очно», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

1 августа стало известно, что в комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

41-летний Митрофанов является генеральным секретарем РФС с октября 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.