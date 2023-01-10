Митрофанов: «Взаимодействия с УЕФА в плане обмена специалистами не изменились»

Сегодня, 12:29
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что взаимодействие организации со специалистами УЕФА осталось прежним.
— Есть ли какой-то опыт взаимодействия с УЕФА в плане обмена специалистами?
— Специалисты УЕФА и инструкторы из различных национальных ассоциаций читают лекции в рамках каждого модуля. Учитывая, что из коллегии инструкторы присутствуют практически на каждом модуле. Когда было возможно очно, они присутствовали очно. Сейчас один из инструкторов просто работает в РФС. Он координирует изнутри взаимодействие с УЕФА. Взаимодействие никак не изменялось.
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