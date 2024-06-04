Митрофанов о конгрессе ФИФА: «Вся наша аргументация высказана. Коллеги ответили, что очень переживают»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о посещении конгресса ФИФА.

— Больше общались с представителями ФИФА, меньше с представителями УЕФА. Мяч в наших переговорах на стороне УЕФА. Вся наша аргументация высказана. УЕФА приняли решение о возвращении наших команд U-17. Потом это решение заморозили, а сейчас до сих пор жеребьевку провести не могут. То ли нашли решение, то ли не нашли. Мы сказали, что нам нужна конкретика. Нам нужно понимать, в какие сроки какая сборная вернется. Одно дело — отстранение на конкретный период. Это все равно плохо, но ваш горизонт планирования на несколько лет позволяет проводить работу и готовиться к соревнованиям. Бессрочно, до особого распоряжения — это совсем неправильно.

— Что вам ответили?

— Коллеги сказали, что они очень переживают и ищут пути решения. Мы мотивируем их к тому, чтобы они вернулись с ответом как можно скорее.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под совей эгидой в феврале 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 12 товарищеских матчей. Следующая встреча состоится 7 июня в Минске с Белоруссией.