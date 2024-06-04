Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Митрофанов о конгрессе ФИФА: «Вся наша аргументация высказана. Коллеги ответили, что очень переживают»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о посещении конгресса ФИФА.

— Больше общались с представителями ФИФА, меньше с представителями УЕФА. Мяч в наших переговорах на стороне УЕФА. Вся наша аргументация высказана. УЕФА приняли решение о возвращении наших команд U-17. Потом это решение заморозили, а сейчас до сих пор жеребьевку провести не могут. То ли нашли решение, то ли не нашли. Мы сказали, что нам нужна конкретика. Нам нужно понимать, в какие сроки какая сборная вернется. Одно дело — отстранение на конкретный период. Это все равно плохо, но ваш горизонт планирования на несколько лет позволяет проводить работу и готовиться к соревнованиям. Бессрочно, до особого распоряжения — это совсем неправильно.

— Что вам ответили?

— Коллеги сказали, что они очень переживают и ищут пути решения. Мы мотивируем их к тому, чтобы они вернулись с ответом как можно скорее.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под совей эгидой в феврале 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 12 товарищеских матчей. Следующая встреча состоится 7 июня в Минске с Белоруссией.

РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
11
21
Читайте также
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах
Профессор назвал возможные причины выпадения волос
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тарасова считает, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска российских спортсменов
Роднина высмеяла обвинение Microsoft в сторону России
Валуев — о докладе Microsoft: «Крайних искать они умеют»
Россию обвинили в очернении МОК и Олимпиады-2024. Новые фантазии о хакерах
Дюков — об участии в конгрессе ФИФА: «Могут быть позитивные сдвиги»
Костомаров — о смене гражданства: «Каждый делает свой выбор. Но я хотел выступать только за Россию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Круговой: «Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев, но они были вялотекущими»

Защитник «Урала» Бегич получил российский паспорт