Митрофанов рассказал, как РФС удалось добиться от ФИФА запрета на приостановку контрактов легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как организация добилась от ФИФА запрета на приостановку контрактов для иностранных игроков.

«Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

В мае стало известно, что легионеры, которые ранее не покинули Россию, или приехали в последний год, больше не смогут приостанавливать контракты с клубами.

Возможность приостановить контракт сохранили только легионеры, которые воспользовались этой опцией в прошедшем сезоне.

В 2022 году ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в России, приостанавливать контракты со своими клубами. Изначально это правило действовало до лета 2022 года, но затем дважды продлевалась до 2023 и 2024 года.