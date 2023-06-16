Митрофанов рассказал, как РФС удалось добиться от ФИФА запрета на приостановку контрактов легионеров

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как организация добилась от ФИФА запрета на приостановку контрактов для иностранных игроков.
«Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».
В мае стало известно, что легионеры, которые ранее не покинули Россию, или приехали в последний год, больше не смогут приостанавливать контракты с клубами.
Возможность приостановить контракт сохранили только легионеры, которые воспользовались этой опцией в прошедшем сезоне.
В 2022 году ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в России, приостанавливать контракты со своими клубами. Изначально это правило действовало до лета 2022 года, но затем дважды продлевалась до 2023 и 2024 года.